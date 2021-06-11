В советники к Александру Кубракову, новоназначенному главе Министерства инфраструктуры, хочет вернутся в советники Александр Кава – который ранее был советником у Славомира Новака, главы “Укравтодора”, арестованного за коррупцию. Об этом идет речь в материале «Кубракова окружают “коррупционными нянями” с российским следом», опубликованном на сайте Знай.

«Кава работал еще при АП Виктора Януковича – консультантом по реформированию транспортной отрасли в Координационном центре экономических реформ. Он мечтает стать замминистра Кубракова, (а, по сути, теневым министром), позиционируя себя как выдающегося теоретика-транспортника», - пишет издание.

Так, по данным журналистов, в 2014 году он принес свои наработки, написанные при Януковиче, молодому министру инфраструктуры Андрею Пивоварскому, и тот взял его заместителем. Но вскоре пожалел, потому что парламентарии собирали подписи под петицией об увольнении Кавы, а в стенах Верховной Рады скандировали «Каву – геть!».

Причиной всеобщего возмущения стали его скандальные заявления российскому изданию Pravda.RU, что “кашу в украинском противостоянии на Донбассе заварил не Путин”, и “все прекрасно понимают, откуда пошла эта волна, чьи политики открыто ездили на Майдан”. Также Кава заявил, что теперь “винят во всем Путина, но если так подходить, то это не поиск виновного, а назначение виновного», пишут журналисты.

«Удивительно, что после таких откровений Кава не сел в тюрьму, а стал советником Балчуна в УЗ и Новака в “Укравтодоре», - указывается в материале.

Напомним, ранее стало известно, что советником Кубракова уже стал скандальный Иван Федорко – он прославился тем, что был связан с коррупционными схемами поставок угля с оккупированных территорий Донбасса. Также он известен лоббированием интересов российских компаний. Из УЗ Федорко был уволен после того, как, будучи пьяным, устроил ДТП, в котором серьезно пострадал журналист Максим Левин со своей женой и двумя детьми.