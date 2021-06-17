Дипломат и политолог-международник Вадим Трюхан в эфире программы “Что дальше” с Русланом Бизяевым на канале “Знай24” рассказал, что государство стало тормозить развитие страны

"Сейчас дошло до того, что по-тихому, не публично, меняются правила игры. Просто по ходу. Если раньше за один день регистрировалась какая-то общественная организация или благотворительный фонд, сейчас это круги ада нужно пройти. Если раньше за один день открывался, или через час, счет в банке для юридического лица - сейчас это надо круги ада пройти. Кипу информации, опросников и так далее. Государство фактически стало тормозом на пути развития страны", - сказал Вадим Трюхан.

Он отметил, что эти тренды торможения подхватили различные стейкхолдеры, банки и министерства.

"Где-то какие-то есть островки, где вопреки всему выстраивается какая-то более-менее работоспособная схема... А вообще оно мне напоминает хаос. Такой, неуправляемый хаос. Когда люди не могут обжаловать какие-то неправомерные действия, потому что судебная система не работает", - добавил Трюхан.

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