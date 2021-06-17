Китай признается конкурентным и опасным для будущего? Лидеры Евросоюза вернутся к вопросу усиления союза? Директор Национального института стратегических исследований Андрей Ермолаев ответил на эти и другие вопросы в программе «Культ личности» Руслана Бизяева.

«Многополярность – это тема ближайших двух-трех десятилетий. Потому что в ходе формирования этой новой устойчивой мегаполярной системы мирового порядка мы будем переживать очень много конкурентных стычек экономических блоков. Будут войны за ресурсы, войны за рынки, войны за использование технологических стандартов. Это все нам знакомо, но это будет просто мейнстрим, красная линия нового многополярного мира. И на первое место, конечно, выйдут успешные, продуманные геопроекты», - говорит он.

Это новое определение, которое сначала использовалось в научной литературе, а сейчас уже появилось в политическом дискурсе.

«Китайский проект «Пояс – Путь», по сути, формирует пост-колониальную ситуацию регионов. Но его главное преимущество состояло в том, что мейнстрим «ПП» - это формирование единой в Евразии континентальной инфраструктуры, соединяющей связями, торговыми зонами и промышленными кластерами разные группы стран: Европа, Евразия, Большая Азия, и даже связанный с Азией Арабский Восток», - говорит Ермолаев.

Новый геопроект, который все больше привлекает внимание, - это «Север Арктика».

«И дело не только в возможностях в связи с потеплением, в связи с новыми технологиями освоения недр, доступа к полезным ископаемым. Я бы даже поставил это на третью, четвертую позицию. Дело в том, что освоение Севера – это одновременно и огромная оправданная инвестиция в новые технологии, новых решений в области безопасности, приборостроения и так далее. Но это и новая структура коммуникаций, создание новых центров промышленного развития и центров накопления капитала», - делает вывод он.

Напомним, Андрей Ермолаев рассказал, почему Трамп не решился на войну с Ираном.

Ранее Politeka сообщала, что Люди научились снова молчать, снова терпеть, - Ермолаев.