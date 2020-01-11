Останні події на Близькому Сході поставили світ на межу великої війни

Причому ця війна могла бути як регіональною, так і втягнути великих світу цього.

Про це в інтерв'ю Politeka-online заявив відомий політолог Андрій Єрмолаєв.

«У мене напрошувалася аналогія з таємницями початку Першої світової війни, коли вбивство відомого державного діяча ерцгерцога Франца Фердинанда стало приводним ременем великої європейської трагедії, а потім і світової. Вбивство генерала Сулеймані неприкрите, визнане з боку США, що виглядало як відвертий ультиматум Ірану, дійсно поставило і ці країни, і весь світ на межу», – пояснив він.

Однак, упевнений експерт, ця межа ще не перейдена. Приділяючи занадто багато уваги деталям у вигляді вбивства генерала, ракетної атаки Ірану, загибелі українського літака, мало хто розуміє, що за кадром залишається процес, який ніяк не пов'язаний з 2020 роком.

Він пов'язаний з великим переходом до нової якості взаємин держав і капіталу: від геополітики до геоекономіки. І в майбутньому сильні корпоративні країни, що освоїли інструменти геоекономіки, зможуть перемагати без використання фізичної сили.

Тому вся ситуація на Близькому Сході, припускаэ Єрмолаєв, була спробою заманити Трампа в пастку.

«Трамп, крім епатажності, специфіки характеру, пов'язаний з новою політикою Штатів: перехід від геополітики до геоекономіки. Він любить торгові війни як спосіб натиснути і домовитися, разом зі своєю адміністрацією вони намагаються частіше використовувати серйозні економічні аргументи, ніж брязкати зброєю, а з партнерами по НАТО він теж говорить мовою економіки».

Тому трендів найближчим часом буде два: самодискредитація всіх геополітичних структур і епоха держав-егоїстів та капіталу, де військова сила буде в якості фасаду і застосовуватиметься все рідше, а все частіше стане звучати аргумент долара, інвестицій і санкцій.

Нагадаємо, Трамп розбурхав видом в шоломі і накидці.

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