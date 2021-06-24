Встреча президентов США и РФ прошла, но какими будут ее последствия? На эту тему рассуждает политический эксперт Александр Мусиенко в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» .

Гость программы отмечает, что президент США настоящий дипломат, а потому заинтересован в деэскалации. Мусиенко добавляет, что и Байден продемонстрировал эту свою позицию, и мир в принципе может в этом убедиться.

Он напоминает, что перед встречей Путина с Байденом уже началась деэскалация. «Россия начала отвод войск от украинских границ… Байден не ввел более жесткий пакет санкций против отдельных граждан Российской Федерации. И Северный поток», - сообщает эксперт.

После встречи, добавляет Мусиенко, также произошли определенные изменения. В частности, он ссылается на информацию, согласно которой Путин ветировал закон о контроле над СМИ. Эксперт отмечает, что речь идет о демократии.

Мусиенко делает вывод, что на встрече президенты РФ и США наладили контакт и диалог продолжается, а рабочее состояние в отношениях стран - будет. «По определенным моментам будут договариваться. Что касательно Украины, да, действительно, обсуждали. Не могут не обсуждать», - подчеркивает гость программы.

Попутно эксперт касается темы Китая: по нему Большая семерка имеет некоторые различия, а следовательно, это будет интересная история. «Вся вот эта деятельность президента США в первую очередь направлена на то, чтобы провести ревизию американско-европейских отношений», - отмечает Мусиенко. Также, добавляет он, им нужно понять место России в этих отношениях и решить, как сдерживать Китай дальше.

Напоминаем, Мусиенко рассказал, какая ситуация со вступлением Украины в НАТО .