Случайные люди у власти - это хорошо для Украины. Так сказал казахский экономист Рахимбек Абдрахманов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».
По мнению Абдрахманова, в Украине сейчас заработали социальные лифты. «В 2019 году в силу определенных факторов в политику прошли абсолютно случайные люди», - напоминает он. По словам эксперта, это положительный момент, ведь теперь люди могут занять высокие должности благодаря одним только амбициям и талантам, то есть это демократический принцип.
Зато в Казахстане, рассказывает экономист, ситуация противоположная: там работают принципы меритократии, когда на должность попадают только представители определенного рода или группы. «Если вы посмотрите статистику, то в Кабинете министров, и в целом в правительстве, и в правящей элите — родовой фактор, он как раз таки очень коррелирует с тем, насколько определенные люди получают ту или иную должность», - объясняет Абдрахманов.
Итак, заключает он, в Казахстане множество ограничений и препятствий мешают людям строить свою жизнь. В частности, добавляет эксперт, речь идет о неравенстве экономических возможностей, о невозможности банально повлиять на свое будущее благосостояние.
Поэтому он советует украинцам нормально воспринимать то, что во власти сидят случайные люди. «Это нормальная практика, и я думаю, что здесь нет ничего драматического. Это лучше, чем у вас родственники будут сидеть в парламенте», - констатирует экономист и добавляет, что депутаты не пройдут снова, если не справятся со своими обязанностями.
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Как сообщала Politeka, Абдрахманов рассказал, как казахи относятся к украинцам.
Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал об украинской демократии.