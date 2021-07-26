Случайные люди у власти - это хорошо для Украины. Так сказал казахский экономист Рахимбек Абдрахманов в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По мнению Абдрахманова, в Украине сейчас заработали социальные лифты. «В 2019 году в силу определенных факторов в политику прошли абсолютно случайные люди», - напоминает он. По словам эксперта, это положительный момент, ведь теперь люди могут занять высокие должности благодаря одним только амбициям и талантам, то есть это демократический принцип.

Зато в Казахстане, рассказывает экономист, ситуация противоположная: там работают принципы меритократии, когда на должность попадают только представители определенного рода или группы. «Если вы посмотрите статистику, то в Кабинете министров, и в целом в правительстве, и в правящей элите — родовой фактор, он как раз таки очень коррелирует с тем, насколько определенные люди получают ту или иную должность», - объясняет Абдрахманов.

Итак, заключает он, в Казахстане множество ограничений и препятствий мешают людям строить свою жизнь. В частности, добавляет эксперт, речь идет о неравенстве экономических возможностей, о невозможности банально повлиять на свое будущее благосостояние.

Поэтому он советует украинцам нормально воспринимать то, что во власти сидят случайные люди. «Это нормальная практика, и я думаю, что здесь нет ничего драматического. Это лучше, чем у вас родственники будут сидеть в парламенте», - констатирует экономист и добавляет, что депутаты не пройдут снова, если не справятся со своими обязанностями.

Как сообщала Politeka, Абдрахманов рассказал, как казахи относятся к украинцам.

Также Politeka писала о том, что Карасев рассказал об украинской демократии.