Генерирующие компании лишены возможности закупать топливо (уголь и газ) и проводить ремонты оборудования из-за злоупотреблений трейдеров-спекулянтов на рынке электрической энергии.

Об этом заявил эксперт Сергей Чех.

"Как у государственных, так и частных генераций нет средств на закупку топлива. Манипуляции трейдеров-секулянтів на рынке, искусственные ценовые ограничения для производителей электроэнергии, многомиллиардные долги на балансирующем рынке сделали свое дело. В таких условиях срыв подготовки к зиме – лишь вопрос времени», - сообщил Чех.

Он добавил, что по данным «Укрэнерго», с 1-го по 26-е июля запасы угля на складах ТЭС сократились на на 290 тыс. тонн. (25,3%) до 1143 тыс. тон.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится на 21% меньше, чем должно было быть на эту дату.

При этом цена на уголь на мировом рынке за последний год выросла на 167% до 132,9 долл. США за тонну (29 июля 2021) что является рекордным значением цены за последние 10 лет.

"Есть ли выход из патовой ситуации? Безусловно есть. Или государственный менеджмент проявит политическую волю и найдет необходимый ресурс, чтобы сбалансировать рынок, на котором производители электроэнергии сидят на «пороховой бочке» и поддерживают энергосистему, тотально работая в убыток, или вновь придется поддерживать баланс электроэнергии восстановлением импорта», - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, нерешительны, недостаточные или несвоевременные действия по сбалансированию энергетической отрасли неизбежно приведут к работе ОЭС Украины в условиях жесткого дефицита электроэнергии и веерных отключений.

Напомним, в начале июля обострился кризис на энергорынке из-за манипуляций трейдеров. Запасы угля упали на 25% до рекордно низких 950 тыс. Т, а треть энергоблоков государственных ТЭС остановились из-за нехватки угля и газа.

Цены на электроэнергию на протяжении последних 4 месяцев искусственно находились на уровне ниже себестоимости производства, что лишило реальных производителей средства на закупку топлива и проведение ремонтов.