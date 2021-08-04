Инвесторы в возобновляемую энергетику зафиксировали множество нарушений со стороны Кабинета министров Украины по выполнению обязательств в области зеленой энергетики, говорится в отчете Европейско-Украинского энергетического агентства.

Как сообщается, больше года назад состоялось подписание Меморандума о Взаимопонимании между Правительством Украины, отраслевыми ассоциациями в секторе ВИЭ, а сейчас годовщина с момента вступления в силу Закона Украины №810-IX, о снижении «зеленых» тарифов для производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Среди невыполненных и нарушенных обязательств со стороны правительства ЕУЭА называет нарушение стабилизационной оговорки и графика выплаты ранее накопленных долгов.

«Пункт о стабилизационная оговорка было возбуждено, поскольку 2 июня 2021 года был зарегистрирован законопроект №5600 о введении акциза в размере 3,2% с продажи электроэнергии, произведенной из ВИЭ», - отмечают инвесторы.

Кроме того указывается, что по плану на конец 2 квартала 2021 года должно было быть погашено 70% задолженности. Однако погашено лишь 28%. Остается еще 16,3 млрд грн долга за 2020 год.

«Текущие платежи: январь-апрель - 93%, май - 71%, июнь - 62%, июль (20 дней) - 53,5%», - уточнили в ЕУЭА, добавив, что для выплаты долгов НЭК «Укрэнерго» готовится к выпуску облигаций на сумму 500 млн евро осенью текущего года.

Также в отчете указывается, что инвесторы имеют много замечаний к системе и механизму компенсации за осуществленные ограничения генерации «зеленой» электроэнергии и другие услуги. Кроме того, правительство не обеспечило условие о закладке 20% средств в госбюджете на расчеты с предприятиями ВИЭ.

Как сообщалось, развитие ветроэнергетики в Украине замедлилось из-за политических рисков и долгового кризиса в отрасли и это демонстрирует, что Кабинет министров Украины не заинтересован двигаться вместе с ведущими странами ЕС по выполнению "зеленого" энергетического перехода.

Правительство не выплатило производителям "зеленой" электроэнергии 15,8 млрд грн долга, что вредит партнерству Украины с иностранными инвесторами в возобновляемую энергетику.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%. 1 июля этот законопроект был поддержан в парламенте в первом чтении.

5 июля профильные ассоциации возобновляемой энергетики заявили, что намерения Кабмина ввести акцизный сбор на зеленую электроэнергию является нарушением предоставленных ранее гарантий государством и нарушением обязательств перед международными инвесторами, и поэтому эта норма должна быть исключена из законопроекта №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.