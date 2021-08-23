Украина должна как можно быстрее запретить экспорт металлолома, чтобы не потерять металлургическую отрасль.

Об этом заявил директор Центра политического анализа Владимир Головко.



Эксперт отметил, что резкий рост экспорта металлолома, которого за 7 месяцев текущего года вывезено 334,6 тыс. т, что в 20 раз превышает прошлогодний объем за этот же период, уже привело к тому, что ряд металлургических предприятий испытывают дефицит сырья.



«С каждым месяцем поставки только увеличиваются. Так, уже в апреле объемы вывоза составили 38 тыс. т, а в мае они увеличились уже до 60 тыс. т, а по итогам июня – до рекордных 85 тыс. т. Это уже серьезный показатель, это месячное потребление одного крупного комбината. Однако в июле экспорт вновь обновил исторический максимум – 103,6 тыс. т. Грубо говоря, ломотрейдери в июле оставили без сырья два металлургических комбината», - пояснил Головко.



По его мнению, в случае продолжения этой тенденции, вскоре меткомбинаты вообще вынуждены будут останавливаться из-за отсутствия необходимого для их работы сырья, которым является лом.



«Ситуация с обеспечением ломом украинских меткомбинатов во второй половине лета существенно ухудшилась. На ряде заводов запасы на складах не превышают технологический минимум, а в некоторых они просто пустые», - отметил Головко.



Он напомнил, львиная доля украинского металлолома скупается Турцией, в которой металлурги поддерживаются государством, в то время как украинские такой поддержки не имеют и не способны конкурировать с ними в закупках лома. Поэтому, по мнению эксперта, украинская власть должна немедленно запретить экспорту этого стратегически важного для отечественной промышленности сырья и защитить собственного производителя.



"Многие страны не гнушаются вводить временные запреты из соображений национальной безопасности. Россия повысила пошлину на экспорт лома с 45 до 70 евро/тонна. Запрещают экспорт металлолома Аргентина, ОАЭ, Армения, ЮАР. В ЕС лоббируют запрет на экспорт лома в связи с необходимостью выполнять нормы Green Deal», - рассказал Головко.



Он подчеркнул: Украина не должна быть последней в списке стран, иначе она может потерять всю металлургическую отрасль.



"Киеву надо уже сейчас рассматривать возможность, по крайней мере временно, запретить экспорт лома. Это будет грамотной экономической политикой государства, задача которого не "кормить" турецких металлургов, а развивать свою промышленность», - заключил Головко.



Ранее народный депутат Муса Магомедов заявил, что необходимо немедленно вводить запрет на экспорт металлолома, чтобы не допустить остановки металлургических предприятий, которые уже испытывают его дефицит.



В то же время Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Дениса Шмыгаля с требованием ввести до 2024 года запрет на экспорт металлолома, в связи с тем, что рост мировых цен на лом привело к резкому росту его экспорта и отечественные предприятия испытывают дефицит сырья. В ФРУ при этом подчеркнули, что металлолом является критическим сырьем для декарбонизации украинской металлургии.