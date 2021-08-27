В августе объем поставки угля на ТЭС увеличился на 9,7% (на 109 тыс. т) до 1,24 млн тонн, по сравнению с июлем.
Об этом свидетельствуют данные об актуальных запасах угля на ГК ТЭС по состоянию на 26 августа.
Суточный объем поставки угля в августе достиг почти 50 тыс. т, что средней поставки в июне на уровне 44 тыс. т.
Больше всего угля в августе поступило на Бурштынскую (259 тыс. т), Кураховскую (203 тыс. т) и Запорожскую ТЭС (154 тыс. т). Все три ТЭС принадлежат «ДТЭК Энерго».
В августе ДТЭК помимо угля из собственных шахт начал поставлять на ТЭС импортный уголь из Польши. Первые партии поступили на ДТЭК Добротворскую ТЭС в 20-х числах августа.
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Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.
В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.