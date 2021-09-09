Инициируя повышение налогов для бизнеса, власть сводит на нет все усилия по улучшению инвестклимата в стране и отпугивает инвесторов.

Об этом идет речь в исследовании GMC Center и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА).

По данным опроса ЕВА, индекс инвестпривлекательности Украины в первом полугодии 2021 года улучшился до 2,84 балла после провала во второй половине 2020 года до 2,4 балла. Уровень в 3 балла считается критерием нейтральности инвестклимата. Однако, повышение оценок связано, скорее, с восстановлением экономики после коронакризиса 2020 года, чем с улучшением условий бизнеса в стране вследствие принятия неких мер властями, поскольку большинство опрошенных (53%) не отметили изменений в инвестклимате за последние полгода, а 15% видят даже его ухудшение

Главными проблемами для бизнеса опрошенные ЕБА считают слабую судебную систему (90% респондентов), высокий уровень коррупции (80%) и теневую экономику (65%).

«Первые две причины уже на протяжении многих лет являются ключевыми факторами, отпугивающими инвесторов от Украины. Последние два года не принесли улучшений – судебная реформа не проведена, а эффективность многочисленных антикоррупционных органов остается практически нулевой», - отмечается в материале.

Кроме того, бизнесмены отмечают, что негативно влияют на инвестклимат непредсказуемые условия ведения бизнеса, торможение реформ, высокая кадровая ротация в правительстве, нестабильность в отношениях с иностранными партнерами, налоговое давление. В частности, очередная инициатива власти о повышении налогов для бизнеса, представленная в законопроекте 5600, вызвала негативную реакцию у предпринимателей всех сфер деятельности.

«Украинские реалии таковы, что одной рукой власть может пытаться улучшать инвестклимат, а другой – сводить на нет все позитивные шаги в этом направлении», - констатирует автор материала.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, которым повышаются ставки налогов для целого ряда отраслей.

Ранее член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что Украина уже потеряла миллиарды инвестиций из-за бесконечных налоговых инициатив правительства, и сейчас из страны уходят последние инвесторы.

В то же время лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, комментируя налоговые инициативы правительства, заявила, что власти следует снижать налоги, чтобы вывести из тени 49% бизнеса, а не повышать их.