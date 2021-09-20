С начала года на шахтах "ДТЭК Энерго" было введено в работу 21 новую лаву, а добыча угля выросла до 11 млн т.



Об этом говорится в сообщении компании.



"Чтобы обеспечить стабильную непрерывную добычу, за 8 месяцев этого года на шахтах «ДТЭК Энерго» было подготовлено почти 59 км новых горных выработок. Всего в этом году компания планирует добыть почти 17 млн т газового угля и к концу года ввести в работу еще 11 новых лав», - сообщили в компании.



Только в августе на шахтах компании было добыто более 1,2 млн т топлива и запущено 4 новые лавы.



«Делаем все возможное, чтобы подойти к отопительному сезону с максимальным запасом прочности... Активизировали ремонта кампанию провели 17 из 28 запланированных ремонтов блоков ТЭС. На эти цели с начала года уже направили 1,4 млрд грн, еще 1,1 млрд грн инвестируем до конца года. На собственных шахтах добыли 11 млн т угля и ввели 21 новую лаву», - сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.



По его словам, украинский уголь для компании - приоритет, но для обеспечения стабильности украинской энергосистемы дополнительно пополняют запасы за счет импорта.



«Мы первыми среди отечественных компаний начали импортировать топливо из Польши, Казахстана, США. Все это делается ради того, чтобы украинцы были со светом и теплом. Могу заверить, что шахтеры и энергетики прилагают к этому сверхусилие», - отметил Салеев.



В компании также отметили, что по состоянию на 20 сентября запасы угля на складах ТЭС «ДТЭК Энерго» выросли до 706 тыс. т. За август они увеличились на 14% или на 77 тыс. т. Рост запасов произошло как за счет собственной добычи, так и пополнения запасов благодаря импорту.



Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля, в том числе по импорту.