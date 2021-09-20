Одной из причин положительного решения налогового комитета Верховной рады отказаться от намерения ввести акцизный налог 3,2% на электроэнергию из возобновляемых источников энергии стал визит президента Владимира Зеленского в США.

Об этом сообщила директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк в комментарии изданию «Энергореформа».

«Я думаю, рано или поздно после глубинного анализа, общения с правильными экспертами, которые действительно дают объективную оценку настоящих рисков и последствий от принятия решений приходят правильные решения. На мой взгляд, просто пришло время подытоживания всех предыдущих переговоров, встреч, возможно, и визит президента Украины в США поспособствовал этому. Однозначно сложно сказать, что и кто повлияло, но мы очень рады», - сообщила Гуменюк.

Вместе с тем директор ЕУЭА предположила, что в отношении «зеленой» энергетики могут и в дальнейшем возникать инициативы, грозящие ее развитию.

«Эти вопросы всегда могут возникнуть, наша задача – предусмотреть это наперед и стараться вести коммуникацию с ответственными за политические решения – и в правительстве, и в парламенте. Но если поднимать информированность, проводить больше диалогов, разъяснений, то, возможно, мнение об актуальности зеленой энергетики измениться на более положительное», – отметила Гуменюк.

По ее словам, отрасль также приветствует и другое принятое комитетом решение – об уменьшении с 1 января 2022 до 1 января 2024-го финансового результата до налогообложения у производителя «зеленой» э/э на сумму неполученных расчетов от ее покупателя, что очень важно, учитывая задержки платежей от ГП «Гарантированный покупатель».

«Это тоже положительное решение. Надеемся, норма войдет в закон при голосовании во втором чтении. Мы неоднократно получали от членов ассоциации обеспокоенность, что действительно необходимо внедрить кассовый метод и начислять налоги только после фактического получения средств, потому как это влияет на экономическую результативность проектов», – разъяснила позицию директор ЕУЭА.

Как сообщалось, налоговый комитет Верховной Рады на заседании в пятницу, 17 сентября, исключил из правительственного ресурсного законопроекта №5600 при подготовке его ко второму чтению норму об акцизном налоге на произведенную ВИЭ электроэнергию (3,2%).

Введение акциза на "зеленую" электроэнергию назвали нарушением законодательства по поддержке ВИЭ-генерации в Секретариате Энергосообщества, Европейском банке реконструкции и развития, а также ряде других международных финансовых институтов.