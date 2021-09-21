ТЭС вышли на максимальный с начала лета темп поставки угля 60,1 тыс. т/сутки, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Запасы угля на ТЭС по состоянию на 20 сентября выросли до 852,6 тыс. т. Это 114 тыс. т или на 15,5% больше чем на начало сентября. За 20 дней сентября на ТЭС поступило 949,3 тыс. т угля, использовано 840,6 тыс. т. Больше всего угля в сентябре поступило на Кураховскую, Бурштынскую и Запорожскую ТЭС.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен, спровоцированного действиями трейдеров-спекулянтов, ТЭС и ТЭЦ не имели возможности покупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива.

В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту. В частности, компания ДТЭК начала поставки угля из Польши, подписав договор об импорте 340 тыс. т. Также ДТЭК начал импорт из Казахстана и США.