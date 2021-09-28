Следствием скандального законопроекта об олигархах станет перераспределение денежных потоков в интересах приближенных к власти лиц.
Такое мнение выразил народный депутат (группа «Довіра») Сергей Шахов.
«Прежде всего, я не голосовал за этот закон, потому что там полностью отсутствует то, что декларирует власть. Это первое. Второе, в законопроекте вовсе не заложены нормы не о борьбе с олигархами. Там заложено распределение, распил и отъем потоков, которые сегодня идут между олигархами и властью», - заявил Шахов.
Нардеп также поставил под сомнение законность наделения СНБО полномочий вне судебного процесса обвешивать права того или иного человека.
Как сообщалось, 23 сентября депутаты «Слуги народа» при поддержке близких к олигархам депутатских групп «За Будущее» и «Доверие» приняли проект закона во втором чтении.
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Голосование вызвало резкую реакцию западных СМИ и дипломатов. В частности посол Канады заявила, что закон содержит опасность и что противодействовать так называемым олигархам нужно методом реформ правоохранительной и судебной системы.