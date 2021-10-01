Экспорт металлолома из Украины растет буквально каждый день, и наносит ущерб как украинской металлургии, так и государственному бюджету Украины

Поэтому важно как можно быстрее принять решение о запрете экспорта. Такое мнение высказал глава ОП «Укрметаллургпром» Александр Каленков.

«Все чиновники знают, что каждая тонна лома, которая экспортируется, а не перерабатывается внутри Украины, - это прямые убытки для бюджета. Речь идет о сотнях миллионов и миллиардах уже гривен! Поэтому любой день промедления опасен. Предприятия работают практически без запасов. Более того: из-за недобросовестной конкуренции со стороны приднестровских и турецких покупателей выросли цены. Предприятия вынужденно столкнулись с тем, что их себестоимость увеличилась, и соответственно мы уже потеряли конкурентоспособность. Часть стали, которая была произведена из металлолома украинского, уже с трудом котируется на мировых рынках», - пояснил эксперт.

Он напомнил, что на сайте Министерства экономики уже опубликован проект постановления о запрете экспорта металлолома, и выразил надежду, что этот важный документ будет принят уже в ближайшее время.

«Насколько я знаю, проект этого постановления уже разослан в министерства и ведомства. Я очень надеюсь, и обращаюсь на всех площадках возможных к чиновникам, которые вовлечены в процесс, чтобы они не тянули с решением и поддержали это решение Кабмина. Это быстрое, правильное, экономически обоснованное решение, которые сразу, мгновенно принесет пользу и бюджету, и валютной выручке страны, и сохранению рабочих мест», - подчеркнул Каленков.

Ранее народный депутат Андрей Николаенко заявил, что Украина должна запретить экспорт металлолома, если не хочет потерять металлургическую отрасль окончательно, потому что предприятия уже начали останавливаться из-за нехватки сырья.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на оффшорных счетах они оставили не менее $8 млн. Всего за год сумма может достичь $100 миллионов.