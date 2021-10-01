В этом году аграриям повезло дважды. Прошлогодние проблемы с засухой не повторились, поэтому урожай будет рекордным. А из «ресурсного» законопроекта №5600 убрали все позиции, которые могли реально уменьшить сверхприбыли – об этом позаботились лоббисты аграриев во властных кабинетах.

Кто эти лоббисты, пишет Главком в статье " Урожай в кладовке, но не в бюджете. Почему власть боится раскулачить крупнейших агробаронов?».

Как сказано в материале, несмотря на рекордные прибыли, которые достигают миллиардов гривен, государственный бюджет получает копейки – все потому, что агробароны находятся на льготной 4-й группе налогообложения, которая дает им возможность вообще не платить налог на прибыль.

"Это понимают все специалисты. Даже главный лоббист проекта №5600, председатель комитета по финансам, налогам и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил в своем интервью о несправедливом «перекосе» в налогообложении в пользу аграриев. Но если он об этом знает, почему не пытается бороться с необлагаемыми сверхприбылями агрохолдингов?",- задается вопросом издание.

По убеждению журналистов, аграриев обходят вниманием, потому что они имеют влиятельных защитников во властных кабинетах – как в министерствах, так и в Верховной раде.

«В Министерстве финансов на страже интересов крупных аграриев стоит заместитель министра Светлана Воробей, которая, к слову, занималась разработкой «налогового» проекта. В ее объемном «портфолио» – работа помощником депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого, который до прихода в парламент был лидером «Украинской аграрной ассоциации» и продолжает держать марку главного лоббиста аграриев (а по совместительству – еще и производителей табачных изделий). А у самой Воробей в советниках Ольга Богданова – заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета. Также Воробей частый гость престижных ивентов, оплаченных лоббистскими аграрными ассоциациями», - пишет издание.

Именно поэтому, поясняют эксперты, даже те несколько небольших жесткостей в отношении АПК, которые были в начальном проекте №5600, усилиями Светланы Воробей были изъяты при подготовке к рассмотрению проекта во втором чтении.

Также среди аграрных лоббистов - «аграрная» группа депутатов «Доверие» в Верховной Раде, которая ориентируются на совладельца агрохолдинга «Кернел» Андрея Веревского. Нескольких депутатов связывают с владельцем «Мироновского хлебопродукта» Юрием Косюком, указывают журналисты.

«Несколько крупных аграриев входят в «За будущее» – в том числе Сергей Лабазюк из Хмельницкой области, почетный президент агрохолдинга Vitagro, что входит в топ-100 самых богатых украинцев в 2021 году по версии журнала Forbes. Его жена Виолетта-председатель Хмельницкого облсовета. Группы «За будущее» и «Доверие» старательно выполняют свой долг перед властью и дают голоса за нужные законопроекты, а в обмен получают нужны льготы», - резюмирует издание.

Как известно, голосование за «ресурсный» законопроект №5600 запланировано на 5 октября, в документ подали почти 12 тысяч правок.

Напомним, ранее замминистра Светлану Воробей уличили в лоббировании снижения НДС на сельхозпродукцию с 20 до 14%: она утверждала, что снижение ставки сделает невыгодными т. н. «скрутки» НДС, а на самом же деле, по подсчетам Института аграрной экономики, бюджет потерял 8,5 млрд грн.