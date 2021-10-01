Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов привели на суд по закрытию дела «Роттердам+» поддержку в виде подконтрольных активистов «Центра противодействия коррупции» и журналистов издания «Наши Гроши».

Об этом сообщила адвокат Ирина Одинец.



Очень приятно видеть, что у Никопольского и Запорожского завода ферросплавов такая мощная поддержка - тут тебе и бывший прокурор Чумак и Центр противодействия коррупции и адвокат - экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская. И журналистская поддержка в виде Наши гроши, которые в упор «не замечают», что формула Роттердам+ сегодня снова работает только с другим названием», - сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что сочувствующие заводам Коломойского активисты и журналисты, оказываются понимать, что формула «Роттердам+» в данный момент действует для определения цен на бензин, природный газ и прочие энергоносители.

«Старая формула была преступной, хоть состава преступления не установлен и прокурор уже несколько раз закрывал дело, а эта новая она «не такая», потому что Коломойский ещё не настолько побил горшки с Зеленским, чтоб его формулы преступными называть», - добавила адвокат.