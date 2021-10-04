Практически все страны с развитой металлургией оперативно ограничивают экспорт лома из-за роста спроса на это сырье. Очень хорошо, что украинские чиновники также инициировали запрет на экспорт лома. Теперь же важно, чтобы этот запрет как можно быстрее заработал.

Об этом заявил президент ОП Александр Каленков.

«Европейский союз также рассматривает полный запрет лома из своей территории. Каждый день вывоза лома из Украины забирает деньги у украинских граждан – потому что в итоге в бюджет поступает гораздо меньше налоговых поступлений. Ведь тонна металла, экспортированная из Украины, приносит в пять раз больше поступлений, чем тонна лома, увезенного из страны», - пояснил Каленков в эфире телеканала «Украина 24».

Он также подчеркнул, что срок до декабря 2022 года, на который инициируется ограничение, выбран неслучайно.

«За это время мы разработаем некие долгострочные механизмы, чтобы решить проблему обеспечения стратегическим сырьем украинскую металлургию», - резюмировал он.

Напомним, Министерство экономики инициировало запрет на экспорт лома до 2023 года. Как сказано в пояснительной записке, этот запрет обеспечит увеличение объемов валового выпуска продукции в Украине на 2,49% (в денежном выражении - 65 млрд грн), валовой добавленной стоимости – на 1,6%, общего экспорта – на 5,7%. Также запрет поможет увеличить количество рабочих мест на около 194 тыс., в частности, в промышленности – на 115,9 тысяч.

Металлургические ассоциации Украины приветствовали это решение Минэкономики, и призвали принять его как можно скорее.

В свою очередь народный депутат Алексей Мовчан сообщил, что экспортеры металлолома выводят доходы от продажи сырья за границу через манипуляции с таможенной ценой: только за рекордный июль этого года на оффшорных счетах они оставили не менее $8 млн. Всего за год сумма может достичь $100 миллионов.