Политический аналитик и блогер Руслан Бизяев высказал свое мнение о словах Алексея Данилова, секретаря СНБО, о вероятном установлении в Украине президентской формы правления.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По мнению эксперта, Данилов произнес лишь то, что хотела услышать определенная группа людей в окружении президента, в частности та, что агитирует за второй срок правления. «Поэтому я считаю заявление Данилова просто сотрясанием воздуха. Пока что у нас сохраняется парламентско-президентская республика», - подчеркивает он. Бизяев констатирует, что говорить о превращении государства в суперпрезидентскую республику ошибочно.

В то же время он отмечает, что некоторые хотели бы, чтобы в Украине президента избирала Верховная Рада. «О чем Данилов тоже говорил как об альтернативе президентской модели. Но такая перемена тоже нереальна, она нарушает баланс», - рассуждает аналитик. Как объясняет гость программы, это предполагает внесение изменений в Конституцию и, даже если 300 голосов найдется, придется менять и конфигурацию власти.

Также Бизяев оценивает эту инициативу, соотнося ее с данными социологических опросов. «При такой динамике рейтинга, как сейчас, менять систему власти крайне опасно», - подчеркивает он.

Следовательно, убежден эксперт, в дальнейшем можно будет наблюдать сбалансированное политическое развитие государства между президентской и парламентской формами правления.

Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, кто ответственен за отопительный сезон.

Также Politeka писала о том, что Бизяев рассказал, что сейчас в ОРДЛО наблюдается военное обострение, но оно не тактичное.