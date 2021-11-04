Эксперт-международник Илия Куса прокомментировал вероятность того, что Соединенные Штаты стремятся перетянуть Россию на свою сторону в противостояниис Китаем.

Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«Соединённым Штатам невыгодно воевать на два фронта. Именно поэтому они стараются перетянуть Россию на свою сторону. И встреча Байдена с Путиным в Женеве, и поездка директора ЦРУ в Москву – всё предназначено для этой цели. Американцам нужен от России, как минимум, нейтралитет, чтобы им не мешали противостоять Китаю. Этот процесс начался ещё при Обаме, но развернулся уже при Трампе, а сейчас его продолжает Байден. США чётко определились: враг номер один для них – не Россия, а Китай. Им очень невыгодно, чтобы Китай и Россия сформировали единый фронт. Такого противостояния Штаты не вытянут», - считает гость программы.

Он также коснулся вопроса о том, что Вашингтон мог бы предложить Москве.

«США пошли на уступку Германии, чтобы заручиться её поддержкой в борьбе с Китаем. Байден сейчас пытается сформировать глобальную антикитайскую коалицию, и даже чуть ли не прямо заявляет об этом», - говорит Илия Куса.

Как сообщает Politeka, ранее он отмечал, что Украине, по его мнению, следует придерживаться многовекторной внешней политики.

Также Politeka сообщала, что, по словам Кусы, ситуации в Украине и в Тунисе сейчас очень похожи.