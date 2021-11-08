Политолог и журналист Тарас Семенюк рассказал, что вопросвойны на Донбассе является сложной геополитической задачей.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Не может быть простых решений в сложных ситуациях, а только популисты могут гарантировать простые решения в сложных ситуациях, а Донбасс - это не простая задача. Президент должен учитывать внутреннюю консолидацию и ситуацию в стране и внешнюю. С одной стороны, мы имеем наших западных партнеров, которые нас поддерживают, поддерживают нашу территориальную целостность и суверенитет. А с другой стороны говорят, чтобы мы вносили формулу Штайнмайера в Конституцию, которая нам абсолютно не выгодна», - рассказал он.

Семенюк сказал, что мир рассматривает Украину с точки зрения прагматиков, что есть такая страна, в которой нужно как можно быстрее все уладить, чтобы спокойно развивать свой бизнес. Если сейчас встречаться с Путиным, считает он, то надо понимать, что эта встреча, возможно, или положит определенное начало каким-то мирным процессам, или эта встреча еще больше углубит раскол и противостояние, при этом не сложно понять, что Путин скажет Зеленскому.

«Поэтому я считаю, что сейчас встреча Зеленского с Путиным не ко времени, потому что нет повестки, а каждая страна имеет свою позицию и все выглядит так, что стороны не будут договариваться. С одной стороны, наши партнеры в Нормандском формате разводят руками, а Россия при этом сейчас действует абсолютно с позиции силы. И этому России способствует конъюнктура на энергетическом рынке и конъюнктура экономических связей с Европой», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, Бизяев заявил, что кардинально изменить ситуацию на Донбассе может только нестандартная ситуация.

Также Politeka писала о том, что Бизяев заявил, что обострение ситуации на Донбассе сейчас не выгодно ни Украине, ни России.