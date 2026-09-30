Грошова допомога в Кіровоградській області надається родинам першокласників одноразово — у розмірі 5000 гривень, а подати заяву ще можна до 1 листопада 2026 року. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на виплату, як її оформити та на що можна витратити кошти.

Грошова допомога в Кіровоградській області для родин першокласників продовжує діяти: сім'ї можуть отримати 5000 гривень на підготовку дитини до школи за державною програмою «Пакунок школяра».

Як повідомляє Пенсійний фонд України, програма діє по всій країні, тож мешканці Кіровоградської області користуються нею на рівних з іншими регіонами. Виплату призначають одному з батьків або іншому законному представникові дитини, яку в новому навчальному році зарахували до першого класу закладу освіти.

Хто саме може отримати гроші

Одноразову допомогу в розмірі 5000 гривень призначають на кожного першокласника лише один раз. Натомість її не отримають родини, чия дитина виїхала на постійне місце проживання за кордон або перебуває на тимчасово окупованих територіях, внесених до офіційного переліку Мінрозвитку.

Як оформити виплату

Заяву можна подати двома способами — онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України. Важливо не зволікати: документи приймають до 1 листопада 2026 року включно.

На що можна витратити кошти

5000 гривень надходять на рахунок отримувача в безготівковій формі, тож готівкою їх не видають. Використати гроші можна лише на шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг та взуття — у магазинах і в підприємців, які працюють за затвердженими кодами категорій діяльності (MCC).

Покроково: що робити батькам

Переконатися, що дитину зараховано до першого класу закладу освіти.

Подати заяву через «Дію» або у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду.

Дочекатися призначення виплати — гроші зараховують на картку отримувача.

Встигнути подати документи до 1 листопада 2026 року.

У Пенсійному фонді наголошують: це цільова виплата виключно на освітні потреби дитини, тож перед поданням заяви варто перевірити дані про зарахування дитини до школи.

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