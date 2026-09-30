Початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області залежатиме від погоди, адже єдиної дати старту для регіонів України немає. Теплопостачанням міста та області опікуються два підприємства, а комунальники вже готують мережі до холодів.

Підготовку Миколаєва до зимового сезону оцінюють не гірше, ніж торік — теплопостачання у місті забезпечують два підприємства: ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» та ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», яке обслуговує близько 60% абонентів Миколаєва.

За словами першого заступника міського голови Миколаєва Віталія Лукова, підготовка міста до зими у 2026 році є не гіршою, ніж минулого року. Завдяки підтримці міжнародних партнерів вдалося оновити велику кількість тепломереж і встановити десятки індивідуальних теплових пунктів, де є додаткові акумулятори на випадок блекаутів.

Соціальні заклади Миколаєва мають резервні джерела живлення на випадок масових відключень — зокрема сонячні панелі. Це дозволить школам, садочкам і лікарням утримувати тепло навіть під час перебоїв з електропостачанням.

Початок опалювального сезону 2026 у Миколаївській області не має фіксованої дати — усе залежить від погоди. Остаточне рішення ухвалюють органи місцевого самоврядування, орієнтуючись на постанову Кабміну №830.

Згідно з документом, опалювальний період має розпочатися не пізніше ніж після трьох діб, протягом яких середня добова температура повітря становить +8 °C або нижче. Та сама межа діє і при завершенні сезону: тепло вимикають, коли температура протягом трьох діб перевищує +8 °C.

Перед стартом сезону комунальники проводять гідравлічні випробування мереж, ремонтують котельні та ліквідують пориви на магістралях. Фахівці перевіряють котельні, тепломережі, житлові будинки, школи, садочки та лікарні.

Що радять мешканцям

Поки триває підготовка до пуску тепла, мешканцям радять перевірити стан внутрішньобудинкових мереж і батарей у власних квартирах. Якщо після запуску опалення труби залишилися холодними або з'явилося протікання, варто звертатися до управителя будинку чи на гарячу лінію свого теплопостачальника.

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