Подорожчання продуктів у Івано-Франківську стає дедалі відчутнішим: за даними порталу «Мінфін», яйця курячі лише за місяць подорожчали більш ніж на 40 відсотків, а гречка додала в ціні понад 6 гривень за кілограм.

Грошова допомога в Івано-Франківській області лишається серед найобговорюваніших тем, однак восени не менш відчутним стало подорожчання продуктів у Івано-Франківську: за даними порталу «Мінфін», яйця та гречка в місцевих супермаркетах за місяць помітно додали в ціні.

Найсильніше стрибнули яйця курячі. Десяток «Квочка» (категорія С1) у серпні коштував у середньому 57,12 гривні, а нині середня ціна становить 81,65 гривні — зростання майже 43 відсотки. У торговельних мережах розкид суттєвий: в Auchan пакування продають за 84,30 гривні, а в Novus — за 78,99.

Схожа картина з яйцями «Ясенсвіт». Десяток С1 подорожчав із 59,49 до 84,25 гривні в середньому, зокрема в Novus — 79,99 гривні, а в Megamarket — 88,50. Упаковка з 18 штук тепер коштує в середньому 134 гривні проти 106,95 у серпні.

Гречка дорожчає повільніше, але теж відчутно. Кілограм крупи в серпні коштував 74,63 гривні, а станом на кінець вересня середня ціна сягнула 80,95 гривні. Найдешевше гречку продають у Metro (74,90), Auchan (74,90) та Novus (74,99), тоді як у Megamarket цінник сягає 99 гривень за кілограм.

Де зараз найдешевше купити

Якщо орієнтуватися на цінники мереж, найвигідніше брати яйця «Квочка» у Novus (78,99 гривні за десяток), а гречку — у Metro та Auchan по 74,90 гривні за кілограм. Водночас у Megamarket і яйця, і гречка — найдорожчі, тому перед походом у магазин варто порівняти актуальні ціни на сайті «Мінфін».

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