Две компании олигарха Игоря Коломойского претендуют на поставку государственной "Укрзализныци" рекордного объема дизельного топлива 200 тыс. тонн по формуле "Роттерам+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZorro.
Это ООО "Ливайн Торг" - эксклюзивный продавец топливных талонов "Авиас" через сеть АЗС "Приват" и ООО "Оил-Трейд 2018" - эксклюзивный трейдер Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
Тендер предусматривает поставку 200 тыс. тонн дизельного топлива до марта 2022 года по цене порту Роттердам (Нидерланды) плюс стоимость доставки топлива в Украину.
По этой формуле "Укрзализныця" покупает дизельное топливо с 2018 года. Весной-летом 2021 года в рамках формульного контракта госкомпания закупила 95 тыс. тонн, из которых 36 тыс. тонн - Кременчугский НПЗ, который производит дизтопливо с украинской нефти компании "Укрнафта".
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"Укрзализныця" является крупнейшим потребителем ГП в Украине. Годовая потребность составляет 300-350 тыс. тонн.
Напомним," бензиновая "форма является идентичной формуле на уголь" Роттердам+", которая действовала с 2016 по 2019 год. Обе они основаны на котировках топлива в порту Роттердам плюс затраты на доставку к потребителю в Украине. При этом единственным пострадавшим от этой формулы в стране себя считают два ферросплавных завода Игоря Коломойского.