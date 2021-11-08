Две компании олигарха Игоря Коломойского претендуют на поставку государственной "Укрзализныци" рекордного объема дизельного топлива 200 тыс. тонн по формуле "Роттерам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы ProZorro.