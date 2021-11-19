Только синергия бизнеса и Укрзализныци позволит компании повысить эффективность и развиваться.

Об этом, как информирует ЦТС, заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк в ходе выступления на форуме инфраструктуры и транспорта Mintrans.

«В целом ряде вопросов - в частности, земельного налога, реализации непрофильных активов, - бизнес точно на стороне УЗ. И это точно нужные шаги для того, чтобы увеличить базу поступлений УЗ с одной стороны, и уменьшить базу затрат - с другой, поскольку все эти активы нуждаются в том числе в обслуживании", - сказал Вовк.

Однако, подчеркнул он, тарифы на перевозки являются очень чувствительным вопросом, по которому УЗ должна находить общий язык с грузоотправителями – которые являются главным источником доходов компании. Только такой подход позволит успешно развиваться всем участникам рынка и принимать приемлемые, взаимовыгодные решения.

«Синергия частного бизнеса и «Укрзализныци» - это тот самый ресурс, который позволит активно и хорошо работать в рамках озвученных программ», - подчеркнул Вовк.

Ранее в ЦТС сообщили, что в последние месяцы оборот грузовых вагонов на железной дороге значительно вырос, что негативно сказывается на работе бизнеса, и отметили необходимость срочного проведения реформы компании, а также инвестиций в модернизацию инфраструктуры.

В то же время гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что «Укрзализныця» использует свое монопольное положение, чтобы повышать тарифы на перевозку, хотя качество ее услуг постоянно ухудшается, в частности в последние месяцы ситуация стала критической.