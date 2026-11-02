Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 3 по 9 листопада показує поступове похолодання: якщо на початку тижня повітря прогріється до +13°, то вже в суботу термометри покажуть лише +7°. Опадів синоптики не прогнозують.

Попередній прогноз погоди для Одеської області вже фіксував вплив антициклону на регіон, а новий тиждень, з 3 по 9 листопада, принесе подальше поступове похолодання — максимум повітря вдень опуститься з +13° до +7°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня в Одеській області денна температура коливатиметься від +7° до +13°, а нічна — від +3° до +11°.

У вівторок, 3 листопада, повітря прогріється до +13° — це стане найтеплішим днем тижня. Вночі термометри покажуть +11°, небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У середу, 4 листопада, стовпчики термометрів утримаються на позначці +12° вдень і +10° вночі. Хмарність залишиться мінливою — хмарно з проясненнями, без опадів.

У четвер, 5 листопада, похолодання стане відчутнішим: удень повітря прогріється лише до +8°, а вночі опуститься до +6°. Хмарність очікується мінлива, опадів синоптики не прогнозують.

У п'ятницю, 6 листопада, денна температура дещо підніметься — до +10°, тоді як нічна залишиться на рівні +6°. Небо вкриють хмари з проясненнями, без опадів.

У суботу, 7 листопада, прогнозується найхолодніший день тижня — удень повітря прогріється лише до +7°, вночі ж похолодає до +5°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У неділю, 8 листопада, вдень трохи потепліє — до +9°, проте вночі очікується найнижча позначка тижня — лише +3°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У понеділок, 9 листопада, тиждень завершиться стабільними +9° вдень та +5° вночі. Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями та відсутність опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +13° вдень, а найхолоднішим — субота, 7 листопада, коли повітря прогріється лише до +7°. Перепад денних температур за тиждень складе 6°, а найнижчу нічну позначку — +3° — синоптики очікують у ніч проти понеділка, 9 листопада. Опадів протягом усього тижня в Одеській області не прогнозують.

Попри відсутність опадів, мешканцям регіону варто вдягатися тепліше, особливо з четверга, коли денні температури опустяться нижче +10°. Особливу увагу варто приділити людям похилого віку та дітям — у дні з нічними температурами +3-5° доцільно утеплюватися й уникати тривалого перебування на вулиці у вечірній та нічний час.

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