Политолог Руслан Бортник назвал возможные дестабилизирующие факторы в Украине, а также рассказал, стоит ли опасаться заявлений политиков о потенциальном обострении военной ситуации со стороны России.

Об этом он рассказал в своем блоге «Итоги недели».

«Все более серьезно, громко и официально звучат заявления о том, что Россия все же нападет. Мы обсуждали это раньше – публикации в западных медиа, намеки со стороны американской администрации, заявления части европейских политиков о том, что РФ готовится напасть. Они были продублированы на той неделе официальными спикерами власти», - говорит Бортник.

Политолог напомнил, что сначала Алексей Арестович заявил о том, что РФ может напасть на католическое рождество, она к этому готова и поставил вопрос, стоит ли Украине готовиться к этому.

Потом, отметил Бортник, руководитель Службы внешней разведки, находясь в Вашингтоне, заявил, что нападение России может комбинироваться с серьезной внутриполитической дестабилизацией, к инструментам которой он отнес энергетический кризис, антивакцинаторские протесты и многие другие вещи.

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«Все, что против власти, потенциально может выступать дестабилизирующими факторами. От этой истории нельзя просто так отмахиваться. Потому что мы понимаем, что находимся в конкурентном мире, и многие страны, включая Россию, ищут наши слабости и инструменты дестабилизации. Но мне кажется, что цель нынешних заявлений– это прежде всего мобилизация общественного мнения, в какой-то мере – смена фокуса внимания от тарифов, коррупции и так далее, перевод ее в зону страха», - считает политолог.

Как сообщала Politeka, Игорь Козий заявил, что наиболее важная цель действий России – втянуть Украину в свою зону влияния.

Также Politeka писала о том, что Воля рассказал о предстоящем саммите Нормандской четверки.