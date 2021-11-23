Политолог-международник Антон Кучухидзе высказал свое мнение по поводу возможного полномасштабного наступления РФ на Украину.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Я думаю, что сейчас полномасштабная война не выгодна никому. Бряцать оружием, показывать армию как фактор влияния, срывать перемирие на Донбассе, то есть выполнять какие-то локальные задачи – абсолютно да. Просто надо понимать следующую вещь, что сегодня украинская армия не такая, как в 2014 году. Есть много проблем, но наша армия оснащена и имеет современное вооружение. При этом у Украины сейчас налажены более углубленные коммуникации и уровень сотрудничества с НАТО», - подчеркнул он.

Кучухидзе сказал, что к тому же Украина заключила военные контракты с Британией и Турцией. Украинское общество сейчас тоже стало другое, подтвердил он, особенно если говорить о Юго-Востоке, ведь мало кто из украинских граждан до российской агрессии мог сказать, что они на нас нападут. Поэтому наше общество стало более закаленным, волонтерское движение у нас развилось очень сильно, акцентировал он, то есть у нас достаточно сил для мобилизации.

«А это значит, что ста тысяч воинов им не хватит на такую огромную страну. В 2014 году были разные модели, анализируя возможные действия РФ против Украины. И они говорили о том, чтобы РФ иметь влияние на такой территории при широкомасштабной войне, им личного состава нужно более 200 тысяч военных. И тем более, что мы уже не такие слабые, чтобы просто смотреть, когда кто-то будет на нас наступать. Сегодня Украина и наша армия даже психологически другие, поэтому сегодняшние действия со стороны РФ я рассматриваю как фактор давления и провокации, но не полномасштабной войны», - резюмировал он.

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