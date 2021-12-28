Политтехнолог Петр Охотин рассказал, что такое эмоциональный интеллект избирателей, и почему он будет важен на следующих выборах.

Об этом он сказал в эфире программы “Мотив” с Юрием Подорожним.

“Сейчас никто еще не знает, что будет работать на эмоциональный интеллект избирателя. Эмоциональный интеллект – это не логика. Это не то, что у нас была причина 1, причина “б”, причина “в”. Эмоциональный интеллект – это на уровне того, как работает массовый психоз, массовая психология. И пока неизвестно, что это будет. Я очень надеюсь, что у нас не будет такой манипулятивной ситуации, которая была в 1991 году, когда 60% избирателей проголосовали за Кравчука, чтобы не было Советского Союза”, - сказал Петр Охотин.

Он отметил, что также надеется, что не повторится ситуация 2014 года, когда Петр Порошенко пообещал остановить войну через две недели.

По его словам, сейчас людям нужно показать, что идет борьба с коррупцией, и те, кто воруют из бюджета, будут наказаны.

“Избиратели обычно верят не тому, что было раньше. Просто они так перегружены в период кампании, что верят тем, кто лучше доносит месседжи и эмоции в сознание”, - подчеркнул Петр Охотин.

Как сообщала Politeka, журналистка Екатерина Котенкова рассказала, на чем основывался успех предвыборных кампаний в 2019 году .