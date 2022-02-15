Российские военные начинают возвращение военных с учений в места постоянной дислокации в Западном и Южном округах, которые граничат с Украиной. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Politeka.net.
При этом в российском ведомстве, во вторник, 15 февраля, сообщили, что учения во многих регионах продолжатся по разным направлениям, а в указанные подразделения вернутся войска, выполнившие свои задачи. К погрузке уже приступили на ж/д и автотранспорт, и сегодня передвинутся в свои воинские гарнизоны.
В РФ отметили, что комплекс масштабных учений продолжается, в них участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ. Военные работают вместе с белорусскими ВС, отрабатывая тему отражения агрессии против Союзного государства.
В частности, учения с задействованием кораблей, подводных лодок и морской авиации проводятся в оперативно-важных районах Мирового океана, акваториях морей и других прилегающих территориях РФ.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Судья «Мастер Шеф» Мартыновская показала своего «Валентина», кадры: «Love is»
Саакашвили потерял близкого человека: «Была очень хорошей и красивой женщиной»
Андрей Рыбак из "Холостячки" в несуразном виде появился в ресторане: "Что-то выдает, что я из села?"
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
В то же время Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украины оружия и ужесточения санкций против России. "За" проголосовали 326 депутатов.
Напомним, отмена военного призыва с 2024 года
Как сообщала Politeka, правила воинского учета для женщин изменятся
Также Politeka писала, к чему Кабмин готовит страну, детали принятого документа