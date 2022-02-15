В Минобороны России сделали заявление, которое касается войск на границе с Украиной - что с вооружением, и что продолжают делать в РФ в ряде направлений.

Российские военные начинают возвращение военных с учений в места постоянной дислокации в Западном и Южном округах, которые граничат с Украиной. Об этом заявил представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, пишет Politeka.net.

При этом в российском ведомстве, во вторник, 15 февраля, сообщили, что учения во многих регионах продолжатся по разным направлениям, а в указанные подразделения вернутся войска, выполнившие свои задачи. К погрузке уже приступили на ж/д и автотранспорт, и сегодня передвинутся в свои воинские гарнизоны.

В РФ отметили, что комплекс масштабных учений продолжается, в них участвуют практически все военные округа, флоты и ВДВ. Военные работают вместе с белорусскими ВС, отрабатывая тему отражения агрессии против Союзного государства.

В частности, учения с задействованием кораблей, подводных лодок и морской авиации проводятся в оперативно-важных районах Мирового океана, акваториях морей и других прилегающих территориях РФ.

В то же время Верховная Рада обратилась к ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, Европарламенту для предоставления Украины оружия и ужесточения санкций против России. "За" проголосовали 326 депутатов.

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