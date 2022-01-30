Через месяц ведомство решило разработать новую редакцию приказа, ведь многие украинцы раскритиковали документ об военном учете для женщин.

Украинки в возрасте от 18 до 60 лет должны встать на воинский учет, если их профессии и специальности находятся в списке Министерства обороны. Документ получил много критики и возмущений не только среди женщин, но и мужчин. Потому спустя месяц разработали новую редакцию приказа.

Об этом заявляет Алексей Резников, пишет РБК-Украина.

Первое, что нужно знать - в новом приказе будет сокращен перечень профессий, представительницы которых, должны встать на учет. Вместо 35 теперь будет 14 специальностей. Так, будут ставить на обязательный учет женщин, которые работают в сферах: медицины, электроники, связи, метрологии и картографии, финансов, бухгалтерского учета и аудита.

Кроме того, штрафов за уклонение не будет, ведь это не предусматривается законом. Штрафовать могут лишь военнообязанных, а ими можно стать после постановки на воинский учет.

Также рассматривается введение добровольной постановки на учет для женщин всех специальностей, кроме медицинских работников и студентов медучреждений.

Напомним, об обязательном воинском учете для женщин: в Минобороны огласили о кардинальных изменениях.

Как сообщала Politeka, в Минобороны изменили нашумевший приказ о военном учете для женщин.

Также Politeka писала, что на воинский учет встали уже сотни женщин: в Минобороны сделали важное разъяснение.