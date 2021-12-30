Кабмин утвердил порядок установления запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц на территории, где действует военное положение.

Правила разработали на случай внедрения в Украине или определенных регионах такого положения. Об этом сообщили во время заседания правительства 29 декабря.

Согласно документу "Порядок введения запрета или ограничения на выбор места пребывания (проживания) граждан на территории, где действует военное положение", будет запрещено декларирование (регистрация) и снятие с задекларированного (зарегистрированного) места нахождения или проживания лиц на территории, на которой действует военное положение.

Такие ограничения будут действовать только на территории, где действует военное положение.

Согласно документу, решение о введении запрета или ограничения на выбор места нахождения или места жительства лиц принимает военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров АР Крым, органов местного самоуправления. Это решение должно быть незамедлительно доведено до сведения населения через СМИ.

В решении указываются обстоятельства, которые сложились в Украине или в отдельных ее местностях и неблагоприятные факторы военного характера, создающие угрозу для населения и существенно снижающие уровень обеспечения его жизнедеятельности.

В решении также указываются:

обоснование необходимости введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц;

сроки введения запрета или ограничения на выбор места пребывания или места жительства лиц;

перечень лиц, которым запрещается или ограничивается выбор места пребывания или места жительства;

населенные пункты, в которых вводится запрет или ограничение на выбор места пребывания или места жительства лиц;

другие меры, заключающиеся в обеспечении выполнения указа президента Украины о введении военного положения в Украине или в отдельных ее местностях.

Накануне в Украине вступил указ Минобороны №313 о привлечении женщин на воинский учет. В документе прописаны нормы, согласно которым женщины после получения определенных специальностей обязаны вставать на воинский учет в территориальных центрах комплектования. В указе №313 также сказано, что к пригодными к воинской службе считаются женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

Напомним, воинский учет для женщин: в ВСУ уточнили, кого не призовут воевать

Как сообщала Politeka, воинский учет для женщин возмутил украинцев, петиция набрала нужное число голосов

Также Politeka писала, что воинский учет для женщин: в ВСУ раскрыли, как изменится жизнь украинок и как будет проходить обучение