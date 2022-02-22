Об этом сказано в указах о признании «ЛНР» и «ДНР», которые были подписаны вечером 21 февраля и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации России.

В них отмечается, что с такой просьбой к Путину обратились главари «Л/ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

«В связи с обращениями ... Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории «Л/ДНР» функций по поддержанию мира», — говорится в указах.

Отметим, что в пункте третьем указов говорится о подготовке с «Л/ДНР» «договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи» и его подписания.

Указы вступают в силу со дня подписания.

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