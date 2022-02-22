Президент Российской Федерации Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Несмотря на это Верховная Рада Украины не будет принимать решение о введении военного положения.
Об этом в комментарии журналистам заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.
Он также добавил, что решение о вводе военного положения на територрии Украины должен решать и принять президент.
"Я не вижу на сегодня какой-то политической или юридической деятельности в принятии такого решения. Но опять же, давайте дадим инициативу предложения любых решений президенту", - сказал парламентарий.
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Даниил Гетманцев также отметил, что СНБО работает 24/7 именно там сейчас центр принятия решений.
Тем временем Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов относительно возможности введения военного положения сказал: "Сейчас происходит отработка всех документов, которые есть на территории нашей страны, которые действительны. Мы четко понимаем, что территория нашей страны - это АР Крым, все области, которые входят в нашу территорию, согласно нашей Конституции. Мы действуем согласно нашей Конституции".
Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.
Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.
Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.