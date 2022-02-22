Военное положение - это особый правовой режим, который вводится или на территории всей Украины, или в отдельных ее регионах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин признал "независимость" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Несмотря на это Верховная Рада Украины не будет принимать решение о введении военного положения.

Об этом в комментарии журналистам заявил нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев, передает Цензор.НЕТ.

Он также добавил, что решение о вводе военного положения на територрии Украины должен решать и принять президент.

"Я не вижу на сегодня какой-то политической или юридической деятельности в принятии такого решения. Но опять же, давайте дадим инициативу предложения любых решений президенту", - сказал парламентарий.

Даниил Гетманцев также отметил, что СНБО работает 24/7 именно там сейчас центр принятия решений.

Тем временем Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов относительно возможности введения военного положения сказал: "Сейчас происходит отработка всех документов, которые есть на территории нашей страны, которые действительны. Мы четко понимаем, что территория нашей страны - это АР Крым, все области, которые входят в нашу территорию, согласно нашей Конституции. Мы действуем согласно нашей Конституции".



Напомним, Путин приказал ввести российские войска в Украину.

Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.