Глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился ко всем украинским военным и работникам ВСУ на фоне обострения ситуации на Донбассе, раскрыв, что ждет страну в ближайшее время.

Заявление министра появилось на официальном сайте Минобороны. В нем Резников напомнил, что последние восемь лет враг вел на территории Украины «подлую войну», прячась за женщинами и детьми. Однако, 21 февраля – после признания Россией независимости территорий ОРДЛО – «он показал свое настоящее лицо», считает министр.

«Кремль сделал очередной шаг к возрождению Советского Союза. С новым Варшавским пактом и новой Берлинской стеной. Единственное, что отделяет от этого – Украина и украинская армия», - подчеркнул Резников.

По словам главы Минобороны, сейчас Европа должна осознать настоящую цену избегания честных ответов.

«Теперь мы увидим рядом настоящих друзей, которых станет больше. Теперь не смогут спрятаться те друзья, которые не один год уговаривали нас капитулировать», - заявил министр.

Он добавил, что сейчас Украину ждут тяжелые испытания и потери неизбежны. В то же время, Резников напомнил, что мы на своей земле и за нами правда, а значит в будущем нас ждет победа.

Министр сообщил, что сейчас все усилия военно-политического руководства государства и командования ВСУ будут направлены на укрепление обороны. Также они не допустят принятия хаотических решений.

В конце своего обращения Резников призвал военных сохранять спокойствие и держать строй.

Напомним, военное положение, в Раде сделали заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.

Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.