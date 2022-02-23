Верховная Рада приняла решение о введении чрезвычайного положения на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщается на официальном сайте парламента. За соответствующий законопроект проголосовали 335 депутатов. Законопроект был принят за основу и в целом. После этого внеочередное заседание парламента было закрыто.

Режим чрезвычайного положения вводится с 00 часов 24 февраля.

Отметим, что введение чрезвычайного положения предусматривает определенные ограничения для украинцев:

Ограничение свободы передвижения, особый режим въезда-выезда, проверка автомобилей;

Комендантский час (если нужно);

Проверка документов, обыски граждан и жилья;

Запрет призывникам и военнообязанным изменять регистрацию без разрешения военкомата. Также для этой категории граждан будет действовать запрет на выезд за границу;

Запрет распространения информации, которая может "дестабилизировать ситуацию";

Особое регулирование связи и интернета;

Может проводиться временная или безвозвратная эвакуация населения – с предоставлением альтернативного жилья (если понадобится).

Во время своего выступления перед голосованием за законопроект секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что «без внутренней дестабилизации на территории Украины захват страны невозможен». Он отметил, что это подтверждают украинская и западные разведки. По словам Данилова, ситуация в Украине остается непростой, но контролируемой.

Отметим, что такое решение принимается на фоне эскалации ситуации на Донбассе и возможного вторжения России в Украину.

Напомним, Зеленский сделал заявление о возможности введения визового режима с Россией.

Как сообщала Politeka, жители Мариуполя вышли на площадь поддержать Украину.

Также Politeka писала, что в Раде срочно перекраивают бюджет: сколько потратят на вооружение и оборону.