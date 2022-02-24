Ночью, 24 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил полномасштабную войну против Украины, в ряде городов раздались взрывы.
В нашей стране объявили о введении военного положения.
По состоянию на утро российско-оккупационные войска захватили два села в Луганской области - Городище и Милово. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, что российско-оккупационные войска захватили два села в Луганской области — Городище и Милово.
По состоянию на 9.00 Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о том, что было отбито город Счастье (Луганская обл.), который атаковал российский агрессор.
Отмечается, что при попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.
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"Спасибо, пусть вас берегут все высшие силы!", "Пусть вас Бог бережет слава Украины слава героям Украины", "Слава Украине. Азербайджан с Вами", - написали пользователи Сети.
Также отмечается, что Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет пользоваться оружием, может вступить в ряды Сил ТрО ВСУ в своем регионе. При себе нужно иметь паспорт.
Напомним, Погранслужба объявила о прорыве российских войск в ряде областей
Как сообщала Politeka, Путин напал на Украину, что происходит сейчас в украинских городах
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