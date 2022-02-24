Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил, что украинские военные отбили один из городов Луганской области, который был атакован российскими агрессорами.

Ночью, 24 февраля, президент страны-агрессора Владимир Путин объявил полномасштабную войну против Украины, в ряде городов раздались взрывы.

В нашей стране объявили о введении военного положения.

По состоянию на утро российско-оккупационные войска захватили два села в Луганской области - Городище и Милово. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, что российско-оккупационные войска захватили два села в Луганской области — Городище и Милово.

По состоянию на 9.00 Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщил о том, что было отбито город Счастье (Луганская обл.), который атаковал российский агрессор.

Отмечается, что при попытке нападения уничтожена техника и убиты около 50 врагов.

"Спасибо, пусть вас берегут все высшие силы!", "Пусть вас Бог бережет слава Украины слава героям Украины", "Слава Украине. Азербайджан с Вами", - написали пользователи Сети.

Также отмечается, что Украина переходит в режим тотальной обороны. Все, кто готов и умеет пользоваться оружием, может вступить в ряды Сил ТрО ВСУ в своем регионе. При себе нужно иметь паспорт.

Напомним, Погранслужба объявила о прорыве российских войск в ряде областей