Главари «Л/ДНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести российские войска на оккупированные территории Донбасса.

Об этом вечером 23 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Он сообщил, что Пушилин и Пасечник подали обращение к Путину, в котором указали на то, что ситуация на Донбассе обострилась. В связи с этим они попросили у России помочь «отразить агрессию со стороны Вооруженных сил Украины».

В сети также появились фото соответствующих обращений. Примечательно, что датированы они вчерашним днем – 22 февраля.

Такое обращение по факту призывает Россию ввести свои войска на неподконтрольные Украине территории Донбасса.

При этом Песков ничего не сказал о реакции Путина на обращение.

Отметим, что на фоне напряженной ситуации в стране и возможного нападения России Верховная Рада вечером 23 февраля приняла решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской областей.

Режим чрезвычайного положения начнет действовать с 00 часов 24 февраля и предусматривает ряд ограничений для украинцев.

Напомним, режим чрезвычайного положения в Украине: Рада проголосовала «за».

Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.

Также Politeka писала, что оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление.