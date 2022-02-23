Об этом вечером 23 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он сообщил, что Пушилин и Пасечник подали обращение к Путину, в котором указали на то, что ситуация на Донбассе обострилась. В связи с этим они попросили у России помочь «отразить агрессию со стороны Вооруженных сил Украины».
В сети также появились фото соответствующих обращений. Примечательно, что датированы они вчерашним днем – 22 февраля.
Такое обращение по факту призывает Россию ввести свои войска на неподконтрольные Украине территории Донбасса.
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При этом Песков ничего не сказал о реакции Путина на обращение.
Отметим, что на фоне напряженной ситуации в стране и возможного нападения России Верховная Рада вечером 23 февраля приняла решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории страны кроме Донецкой и Луганской областей.
Режим чрезвычайного положения начнет действовать с 00 часов 24 февраля и предусматривает ряд ограничений для украинцев.
Напомним, режим чрезвычайного положения в Украине: Рада проголосовала «за».
Как сообщала Politeka, Путин решил признать "независимость" ОРДЛО, срочное заявление Кремля.
Также Politeka писала, что оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление.