Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам, в котором заявил о расторжении дипломатических отношений с РФ и призвал вступать в ряды территориальной обороны.

В четверг, 24 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский на срочном собрании сделал ряд заявлений. Об этом сообщает Politeka.net.

По словам главы государства, Украину атаковали стрех сторон - с юга, востока и севера. ВСУ вступили в тяжелые бои. В связи с наступлением РФ, гарант заявил о расторжении дипломатических отношений с агрессором.

Зеленский призвал вступать в ряды территориальной обороны, в которых будут выдавать оружие всем боеспособным гражданам. Гарант заявил о готовности снять санкции с ряда граждан, если те будут сражаться с врагом.

Известно о раненых, а доноров призывают сдавать кровь.

"С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла, но многое все-таки зависит от российского народа. Граждане России сегодня сами будут выбирать, на каком пути сегодня каждый лично. Всем, кто в России, кто не потерял совесть, время выйти и заявить протесты против этой войны", - призвал Зеленский.

Отметим, позже стало известно, что президент внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

По правилам, если объявят всеобщую мобилизацию, тогда каждый военнообязанный, в том числе выпускники военных кафедр, не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний, должны будут явиться в военкомат, не дожидаясь повестки.

Напомним, украинские военные нанесли удар по силам врага