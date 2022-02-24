В четверг, 24 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский на срочном собрании сделал ряд заявлений. Об этом сообщает Politeka.net.
По словам главы государства, Украину атаковали стрех сторон - с юга, востока и севера. ВСУ вступили в тяжелые бои. В связи с наступлением РФ, гарант заявил о расторжении дипломатических отношений с агрессором.
Зеленский призвал вступать в ряды территориальной обороны, в которых будут выдавать оружие всем боеспособным гражданам. Гарант заявил о готовности снять санкции с ряда граждан, если те будут сражаться с врагом.
Известно о раненых, а доноров призывают сдавать кровь.
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"С сегодняшнего дня наши государства по разные стороны мировой истории. Российское государство стоит на пути зла, но многое все-таки зависит от российского народа. Граждане России сегодня сами будут выбирать, на каком пути сегодня каждый лично. Всем, кто в России, кто не потерял совесть, время выйти и заявить протесты против этой войны", - призвал Зеленский.
Отметим, позже стало известно, что президент внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.
По правилам, если объявят всеобщую мобилизацию, тогда каждый военнообязанный, в том числе выпускники военных кафедр, не призывавшиеся во время предыдущих мобилизационных кампаний, должны будут явиться в военкомат, не дожидаясь повестки.
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