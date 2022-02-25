Указанная реакция организации касается статьи 8 о возможности приостановить участие государства-члена во всех органах Совета Европы.

Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению государства из Совета Европы. Об этом пишет Європейська правда.

Во время встречи Совместного комитета между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы единогласно высказались по поводу приостановки участия РФ в организации. Это связано с нападением на Украину, которая второй день находится под обстрелами.

Также известно, права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций, говорится в заявлении комитета министров Совета Европы.

Отмечается, что указанная реакция организации касается статьи 8 о возможности приостановить участие государства-члена во всех органах Совета Европы.

Ранее мы писали, что банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине.

Согласно заявлению от Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, пока ВС Украины защищает страну от российской агрессии, в Центральном банке не могут позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев.

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