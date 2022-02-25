Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению государства из Совета Европы. Об этом пишет
Во время встречи Совместного комитета между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы единогласно высказались по поводу приостановки участия РФ в организации. Это связано с нападением на Украину, которая второй день находится под обстрелами.
Также известно, права России в Совете Европы приостановлены, но она остается членом организации и участником ее конвенций, говорится в заявлении комитета министров Совета Европы.
Отмечается, что указанная реакция организации касается статьи 8 о возможности приостановить участие государства-члена во всех органах Совета Европы.
В оккупированном Чернобыле зафиксировали повышение уровня радиации: что это значит
Зеленский экстренно обратился к президенту России: "Чтобы остановить..."
Украинские военные разбили вражеский десант, кадры: что говорят в Генштабе
Приходько эмоционально обратилась к Kalush Orchestra, которые едут на Евровидение: "Вонять будут выше крыши"
Ведущая "1+1" Маричка Падалко поразила поступком в прямом эфире: "До слез"
Ранее мы писали, что банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине.
Согласно заявлению от Главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко, пока ВС Украины защищает страну от российской агрессии, в Центральном банке не могут позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев.
Напомним, взрывы слышны в центре Киева, появились кадры: что известно сейчас
Как сообщала Politeka, героический поступок молодого матроса всколыхнул всю Украину: подорвал мост и погиб, остановив оккупантов
Также Politeka писала, что российских оккупантов взяли в плен, кадры брошенной вражеской техники