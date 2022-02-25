Президент Украины Владимир Путин обсудил с президентом США Джозефом Байденом ужесточение санкций против России.

Об этом говорится в официальном аккаунте президента Украины в Twitter.

"Усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с @POTUS. Благодарен за мощную поддержку", - сказано в сообщении.

Посилення санкцій, конкретну оборонну допомогу та антивоєнну коаліцію обговорив щойно з @POTUS. Вдячний 🇺🇸 за потужну підтримку 🇺🇦! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 25, 2022

Отметим, президент Джо Байден в пятницу принял участие в работе экстренного саммита НАТО, лидеры которого решили отреагировать на вторжение России в Украину.

Ранее Байден неоднократно заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе, а также сообщал, что американские войска не отправятся на территорию Украины, чтобы помочь вытеснить армию России.

Ранее сообщалось,что совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря Организации, рекомендует применить по отношению к России исключительную процедуру, что ведет к исключению государства из Совета Европы.

Напомним, лидеры НАТО собираются отключить Россию от SWIFT: заявление Джонсона

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