Об этом говорится в официальном аккаунте президента Украины в Twitter.
"Усиление санкций, конкретную оборонную помощь и антивоенную коалицию обсудил только что с @POTUS. Благодарен за мощную поддержку", - сказано в сообщении.
Отметим, президент Джо Байден в пятницу принял участие в работе экстренного саммита НАТО, лидеры которого решили отреагировать на вторжение России в Украину.
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Ранее Байден неоднократно заявлял, что Украина не сможет вступить в НАТО в ближайшей перспективе, а также сообщал, что американские войска не отправятся на территорию Украины, чтобы помочь вытеснить армию России.
Ранее сообщалось,что совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря Организации, рекомендует применить по отношению к России исключительную процедуру, что ведет к исключению государства из Совета Европы.
Напомним, лидеры НАТО собираются отключить Россию от SWIFT: заявление Джонсона
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