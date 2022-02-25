Зазначена реакція організації стосується статті 8 про можливість призупинити участь держави-члена у всіх органах Ради Європи.

Спільний комітет Ради Європи, що об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря Організації, рекомендує застосувати щодо Росії виняткову процедуру, що веде до виключення держави з Ради Європи. Про це пише Європейська правда.

Під час зустрічі Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи одноголосно висловилися з приводу припинення участі РФ в організації. Це пов'язано з нападом на Україну, яка другий день перебуває під обстрілами.

Також відомо, права Росії в Раді Європи припинені, але вона залишається членом організації і учасником її конвенцій, йдеться в заяві Комітету міністрів Ради Європи.

Зазначається, що зазначена реакція організації стосується статті 8 про можливість призупинити участь держави-члена у всіх органах Ради Європи.

Раніше ми писали, що банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні.

Згідно із заявою від Голови Національного банку України Кирила Шевченка, поки ЗС України захищає країну від російської агресії, в Центральному банку не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні і оперувати грошима українців.

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