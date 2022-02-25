Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон також заявив, що нормалізувати відносини з Росією після подій в Україні тепер неможливо.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що провів важливу розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо, пише Politeka.net. Про переговори МЗС повідомив у Твіттер.

"Провів розмову з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Повна солідарність Італії з Україною. Колега запевнив мене, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT» - сказано в повідомленні.

Також після заяви про те, що Італія підтримає відключення Росії від SWIFT, з'явилася інформація від Бориса Джонсона. Після заяви МЗС України прем'єр Британії Джонсон закликав країни НАТО відключити Росію від SWIFT. Така інформація з'явилася у виданні РІА.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон до цього також заявив, що нормалізувати відносини з Росією після подій в Україні тепер неможливо.

Верховний представник Союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель також зробив заяву: "Залежно від поведінки - Росія може бути відключена від SWIFT в найближчі дні".

Ми писали, спільний комітет Ради Європи, який об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря Організації, рекомендує застосувати щодо Росії виняткову процедуру, що веде до виключення держави з Ради Європи.

Під час зустрічі Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи одноголосно висловилися з приводу припинення участі РФ в організації. Це пов'язано з нападом на Україну, яка другий день перебуває під обстрілами.

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