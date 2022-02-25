Це рішення відображає стурбованість тим, що в світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської роботи в конкурс цього року завдасть шкоди репутації конкурсу.

Як повідомляє Politeka.net, European Broadcasting Union оголосив, що жодна російська група не буде брати участь в Євробаченні в цьому році. Така інформація з'явилася на сайті EBU. Виконавча рада EBU прийняла рішення сьогодні, 25-го лютого, за рекомендацією керівного органу Євробачення, Референс-групи, на основі правил заходу і цінностей EBU.

"Це рішення відображає стурбованість тим, що в світлі безпрецедентної кризи в Україні включення російської роботи в конкурс цього року завдасть шкоди репутації конкурсу. Перш ніж прийняти це рішення, EBU провів широкі консультації зі своїми членами» - йдеться в повідомленні.

Відзначити, EBU є аполітичною організацією мовників, вони підкреслили, що прихильні захисту цінностей культурного конкурсу, який сприяє міжнародному обміну і взаєморозумінню, об'єднує аудиторію, але напад РФ на Україну і після її участь в Євробаченні несло шкоду репутації конкурсу.

Також деякі зірки шоу-бізнесу зробили пости на підтримку України і записали відеозвернення. Зокрема, співак Іван Дорн заявив, що Росія оголосила повномасштабну війну, і звернувся до громадян РФ із закликом зупинити катастрофу.

Артист Валерій Меладзе також виступив зі зверненням. Висловився про втручання РФ в Україну і Макс Барських. Співачка Віра Брежнєва в сторіс Instagram підкреслила, що Україна - мирна країна і не хоче війни. Шоумен Максим Галкін повідомив, що на зв'язку з Україною з раннього ранку, і не може повірити, що таке можливо.

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