Как пишет Politeka.net, Россия несколько дней назад объявила войну Украине. Украинцы третий день обороняют украинскую землю от российских захватчиков. Пока ВСУ и тероборона делают свое дело, украинские дипломаты продолжают противостоять России на международном уровне. Глава МИД Украины рассказал об еще одной санкции, которую скоро введут против России.
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Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.
Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве.
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Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на разные правительства для поддержания этого решения.
Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Кулеба.
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