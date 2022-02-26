Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о новых сокрушительных санкциях против России, которая начала войну в Украине.

Как пишет Politeka.net, Россия несколько дней назад объявила войну Украине. Украинцы третий день обороняют украинскую землю от российских захватчиков. Пока ВСУ и тероборона делают свое дело, украинские дипломаты продолжают противостоять России на международном уровне. Глава МИД Украины рассказал об еще одной санкции, которую скоро введут против России.

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Официальное решение еще не оформлено, но началась техническая подготовка к принятию решения и внедрению этой санкции.

Мы грызли-грызли и выгрызли. Работала вся вертикаль украинской дипломатии – от Президента Украины до атташе в украинском посольстве.

Спасибо также тысячам людей, в частности украинской диаспоре, которые давят на разные правительства для поддержания этого решения.

Эту победу украинские дипломаты посвящают всем защитникам Украины", - написал Кулеба.

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