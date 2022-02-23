Также министр сообщил, что у руководства Украины есть два плана - один предполагает решение конфликта дипломатическим путем, второй — военным, передает "Лига.нет".
Отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Украина эвакуировать Харьков и Мариуполь, Кулеба ответил: "Нет".
Кулеба заявил, что у Украины есть план А и план Б.
"Первый план – использовать все дипломатические возможности, чтобы решить конфликт дипломатическим путем. План Б – если план А не сработает, то Украина будет воевать за каждый дюйм своей территории, будет воевать, пока не победит", — заявил Кулеба.
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Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников обратился ко всем украинским военным и работникам ВСУ на фоне обострения ситуации на Донбассе, раскрыв, что ждет страну в ближайшее время.
Он добавил, что сейчас Украину ждут тяжелые испытания и потери неизбежны. В то же время, Резников напомнил, что мы на своей земле и за нами правда, а значит в будущем нас ждет победа.
Напомним, на Харьковщине заявили о готовности принять беженцев из Донбасса: все службы мобилизованы.
Как сообщала Politeka, Зеленский обратился к украинцам, объявив о дальнейших действиях.
Также Politeka писала, что глава Минобороны Резников заявил о разрушенных планах РФ относительно Украины.