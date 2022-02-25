Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил, что нормализовать отношения с Россией после событий в Украине теперь невозможно.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что провел важный разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо, пишет Politeka.net. О переговорах МИД уведомил в Твиттер.

«Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT» - сказано в сообщении.

Также после заявления о том, что Италия поддержит отключение России от SWIFT, появилась информация от Бориса Джонсона. После заявления МИД Украины премьер Британии Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT. Такая информация появилась в издании РИА.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон до этого также заявил, что нормализовать отношения с Россией после событий в Украине теперь невозможно.

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также сделал заявление: "В зависимости от поведения - Россия может быть отключена от SWIFT в ближайшие дни".

Мы писали, Совместный комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России исключительную процедуру, ведущую к исключению государства из Совета Европы.

Во время встречи Совместного комитета между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы единогласно высказались по поводу приостановки участия РФ в организации. Это связано с нападением на Украину, которая второй день находится под обстрелами.

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Как сообщала Politeka, героический поступок молодого матроса всколыхнул всю Украину: подорвал мост и погиб, остановив оккупантов

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