Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что провел важный разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо, пишет Politeka.net. О переговорах МИД уведомил в Твиттер.
«Провел разговор с главой итальянской дипломатии Луиджи Ди Майо. Полная солидарность Италии с Украиной. Коллега заверил меня, что Италия поддержит отключение России от SWIFT» - сказано в сообщении.
Также после заявления о том, что Италия поддержит отключение России от SWIFT, появилась информация от Бориса Джонсона. После заявления МИД Украины премьер Британии Джонсон призвал страны НАТО отключить Россию от SWIFT. Такая информация появилась в издании
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