Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия, в том числе и относительно места проведения.

Представители Украины не будут присутствовать на переговорах с РФ в белорусском Гомеле. Такой формат действительно обсуждался, но в последний момент россияне выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в Facebook.

На предложение сложить оружие наша сторона ответила жесткий отказ.

"На это немедленно получили предложение отправиться за "русским военным кораблем". Поэтому их сегодняшние заявления и решение, несмотря ни на что, демонстративно ехать в Гомель — лишь информационное давление и попытка переложить ответственность за срыв на Украину", — говорит спикер главы государства.

Он подчеркнул, что Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия, в том числе и относительно места проведения. Позиция Украины остается неизменной, представители готовы встретиться на нейтральной территории, но не в стране, которая выпускает по нам ракеты.

"Мы не можем ехать в Беларусь, с территории которой в наши города направляются самолеты и летят ракеты. Также в вопросах безопасности нашей делегации мы вынуждены были бы полагаться на гарантии принимающей переговоры стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Продолжите сами. Мы и дальше приглашаем Россию как можно быстрее сесть за стол переговоров и уберечь жизнь своих военных...", — заметил Никифоров.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал о победах Украины на дипломатическом фронте.

Как сообщала Politeka, в Офисе президента прокомментировали отказ от переговоров с россиянами.

Также Politeka писала, с территории Беларуси по Киеву выпустили ракету, что известно.